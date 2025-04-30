Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Yapılanma Sürecinde Ayrıldılar

BEŞIKTAŞ KADIN VOLEYBOL TAKIMINDA YENİLENME SÜRECİ

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, yeniden yapılanma çerçevesinde başantrenör Recep Vatansever ve 15 oyuncuyla yollarını ayırıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Recep Vatansever ile birlikte Alara Altundağ, Beliz Başkır, Bengisu Aygün, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Dilay Özdemir, Emily Maglio, Gizem Güreşen, Hümay Fırıncıoğlu, Jovana Brakocevic, Merve Nezir, Merve Tanıl, Olivia Rozanski, Saliha Şahin ve Sude Gümüş ile yolların ayrıldığı belirtiliyor.

TEŞEKKÜR VE VEDA

Siyah-beyazlı kulüp, başantrenör ve oyunculara takıma verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor. Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, yeni bir döneme başlarken bu değişikliklerin ilerleyen süreçte takımın gelişimine katkı sağlamasını hedefliyor.