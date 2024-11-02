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Spor

Beşiktaş – Kasımpaşa Karşılaşması Detayları Açıklandı

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BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA’YI AĞIRLAYACAK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 11. haftası kapsamında bu akşam Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadele, Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve hakem Zorbay Küçük maçı yönetecek.

NAMAĞLUP ÜNVANI KAYBEDİLDİ

Ligdeki namağlup unvanı, lider Galatasaray ile oynanan derbide yaşanan 2-1’lik yenilgi ile sona eren Beşiktaş, bu maçta Kasımpaşa’yı yenerek zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bay geçeceği haftada Beşiktaş, bu fırsatı değerlendirmek ve derbi mağlubiyetinin ardından moralleri tazelemek için sahaya çıkacak.

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