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Beşiktaş – Kasımpaşa Maçının İlk 11’leri

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BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 11. haftası kapsamında Beşiktaş, Kasımpaşa’yı sahasında ağırlıyor. Bu önemli karşılaşma, takımların sezon performanslarını etkileyecek bir maç olarak öne çıkıyor.

MUHTEMEL İLK 11’LER BELLİ OLDU

Beşiktaş’ın muhtemel ilk 11’i şu şekilde: “Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobile.” Öte yandan Kasımpaşa’nın beklenen kadrosu ise şu şekilde: “Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Da Costa.” Bu kadrolar, maç öncesinde iki takımın nasıl bir performans sergileyeceğine dair ipuçları veriyor.

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