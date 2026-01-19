Beşiktaş Kayserispor’u Zor Da Olsa Geçti

Beşiktaş, Süper Lig’de ikinci yarıya galip gelerek başlama amacını gerçekleştirmek için sahada yer aldı. Siyah-beyazlı ekip, lider Galatasaray’ın puan kaybettiği bir haftada Kayserispor’u konuk etti. Maç, Tüpraş Stadı’nda hakem Ozan Ergün’ün yönetiminde gerçekleşti. Beşiktaş, mücadeleyi kazanmayı başardı.

MAÇIN SONUCU VE TEPKİLER

Maç, 1-0’lık Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı. Tek gol, son dakikada El Bilal tarafından kaydedildi. Bu sonucun ardından Beşiktaş’ın zirve ile puan farkı 11 puana indi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş taraftarları, yönetimi istifaya çağırdı. Ayrıca, maçın başında yönetime yapılan transfer eleştirileri dikkat çekti.

DEĞİŞİKLİKLER VE KADRO

Teknik direktör Sergen Yalçın, kupada Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynanan son maçın ardından 3 değişiklik gerçekleştirdi. Yalçın, sağ bekte Taylan Bulut’un yerine Gökhan Sazdağı’na şans verdi. Sarı kart cezalısı Tiago Djalo’nun eksikliğinde Emirhan Topçu 11’de görev aldı. Yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle kadrodan çıkarılan Demir Ege Tıknaz’ın yokluğunda ise kaptan Orkun Kökçü yeniden forma giydi. Ayrıca, Beşiktaş’ın maç kadrosunda altyapıdan yetişen 9 futbolcu bulunurken, genç oyuncular Ahmet Sami Bircan (18) ve Ali Pağda (17) Süper Lig’de ilk kez maç kadrosuna alındı.

EKSİK OYUNCULAR

Beşiktaş’ta Afrika Uluslar Kupası’nda sakatlanan Wilfried Ndidi ile sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Tiago Djalo yer almadı. Hastalığı dolayısıyla Demir Ege Tıknaz da kadrodan çıkarıldı. Takımda ayrılması beklenen Rafa Silva’nın ise bu maçta kadroda yer almadığı gözlendi.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN DAKİKALARI

Maçın başlama düdüğüyle 1. dakikada mücadele başladı. İlk sarı kart, 27. dakikada Furkan Soyalp’a gösterildi. 30. dakikada Kayserispor’dan Laszlo Benes de sarı kart gördü ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Beşiktaş’tan Felix Uduokhai 51. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü, dolayısıyla Eyüpspor maçında forma giyemeyecek. 70. dakikada Orkun’un şutuna kaleci Bilal müdahale etti ve top çizgiden çıktı. Maçın 90+5. dakikasında Beşiktaş, El Bilal’in golüyle öne geçti. 90+6. dakikada ise maç sona erdi.

İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham. Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.