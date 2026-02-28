İstanbul’da İftar Programında İran Açıklamaları Yapıldı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, iftar programı çerçevesinde bir araya geldi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARA DERİN ENDİŞE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, “Burada şunu da altını çizmek durumundayım: Türkiye olarak bu mübarek günlerde bölgemizde ve İslam dünyasında huzur, barış ve istikrarın hakim olması için çaba gösterirken, komşumuz İran’a yönelik, Netanyahu’nun kışkırtmalarıyla başlayan Amerika–İsrail saldırılarından derin bir üzüntü ve endişe duyuyoruz. Uzun süredir çatışmaların müzakere masasında çözülmesi için çok emek verdik. Sayın Trump ve İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüm, taraflar arasındaki güven bunalımı aşılamadı. İsrail’in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınmadı.” şeklinde konuştu. İç siyasetin yanı sıra bölgesel konulara da değinen Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

RAMAZAN YARDIMLAŞMA AYIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığına teşekkür ederek, “Ramazan yardımlaşmanın, dayanışmanın ve hoşgörünün ayıdır. Değerlerimiz böyle zamanlarda berraklaşıyor. Belediyelerimiz, hayırseverlerimiz, STK’larımız her zamankinden daha fazla yardımlaşma faaliyetlerine ağırlık veriyor. AK Parti olarak en tepeden, mahalle temsilcimize kadar iftar programlarından sahur programlarına kadar kimseyi ayırmadan beraber oluyoruz. İnsanımızın derdiyle dertleniyor, birlik ve beraberliğimizi perçinliyoruz.” ifadelerini kullandı. İstanbul teşkilatının bir bütün halinde sahada aktif olduğunu belirtip, teşkilata tebrik ve teşekkürlerini iletti.

MAZLUM KARDEŞLERİMİZİ UNUTMUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son gününe kadar daha fazla gayret beklediklerini belirterek, “86 milyon vatandaşımızla kucaklaşırken, gönül coğrafyamızdaki insanlarımızı da elbette unutmuyoruz. Ne yazık ki bir tarafta Pakistan, Afganistan; diğer tarafta son günlerde İran ile Körfez arasındaki gerilim ve çatışmalar… Bunlar unutulur gibi değil.” dedi. Türkiye’nin mazlumların yanında durmaya devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, insani yardım kuruluşlarının seferberlik ruhuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARI ENDİŞE İLE TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak bu mübarek günlerde bölgemizde ve İslam dünyasında huzur, barış ve istikrarın hâkim olması için çaba gösterirken, komşumuz İran’a yönelik, Benjamin Netanyahu’nun kışkırtmalarıyla başladığı ifade edilen Amerika–İsrail saldırılarından derin bir üzüntü ve endişe duyuyoruz. Bölgemizin yeni bir çatışma sarmalına sürüklenmesini asla arzu etmiyoruz. Biz, sorunların diyalogla, diplomasiyle ve sağduyuyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.” diyerek, Türkiye’nin her zaman barışın ve istikrarın yanında olmaya devam edeceğinin vurgusunu yaptı.