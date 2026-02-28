Dünya Liderlerinden Macron’dan Acil BMGK Çağrısı

DÜNYA LİDERLERİNDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELİYOR

Dünyanın dikkatleri, ABD-İsrail ve İran ilişkileri üzerinde yoğunlaşıyor. Birçok dünya lideri, bu konuya dair peş peşe açıklamalarda bulunurken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu aracılığıyla yaşanan çatışmalar hakkında görüşlerini paylaştı.

GÜVENLİK İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Macron, yaşanan gerilimin uluslararası barış ve güvenlik açısından ciddi sonuçlara yol açabileceğinin altını çizerken, ulusal topraklar, vatandaşlar ve Orta Doğu’daki Fransız çıkarlarının güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü önlemin alınacağını duyurdu. Ayrıca, Fransa’nın talep geldiği takdirde en yakın ortaklarının korunması için gerekli kaynakları seferber etmeye de hazır olduğunu belirtti.

TEHLİKELİ GERGİNLİK VE İRAN’A MESAJ

Devam eden gerginliğin herkes için risk taşıdığına dikkati çeken Macron, özellikle İran rejimine seslenerek, “İran rejimi, nükleer ve balistik programlarının yanı sıra bölgesel istikrarsızlaştırma faaliyetlerini sona erdirmek üzere iyi niyetli müzakerelere girmekten başka seçeneği olmadığını artık anlamalıdır.” şeklinde ifadeler kullandı. Buna ek olarak, bu durumun Orta Doğu’daki herkesin güvenliği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

GELECEK İÇİN KERVAN

İran halkının kendi geleceklerini özgürce şekillendirebilmeleri gerektiğini ifade eden Macron, “İslami rejimin işlediği katliamlar onu diskalifiye etmektedir ve sözün halka geri verilmesini gerektirmektedir.” diyerek, bu sürecin ne kadar erken gerçekleşirse o kadar faydalı olacağını belirtti. Fransa’nın uluslararası sorumluluklarının ve ilkelerinin bilinciyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdığını da açıkladı. Ayrıca, Avrupalı ortaklar ve Orta Doğu’daki dost ülkelerle yakın temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.