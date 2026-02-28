Rusya’dan ABD ve İsrail’e Sert Tepki Geldi

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A HAVA SALDIRILARI ÜZERİNE RUSYA’DAN AÇIKLAMA

İran’a yönelik sabah saatlerinde ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından, Orta Doğu’da tansiyonun artmaya devam etmesi dikkat çekiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu duruma yönelik resmi bir açıklama yaparak ABD ve İsrail’e tepki gösterdi, çatışmanın olası olumsuz sonuçlarının daha da kötüleşebileceğine vurgu yaptı. “Uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını ihlal ediyor” ifadesine yer verilen açıklamada, “Sabah saatlerinde ABD ve İsrail güçleri İran topraklarına hava saldırıları düzenledi. Bu düşüncesiz eylemden önce bölgeye büyük bir ABD askeri grubunun sevk edilmesi de dahil olmak üzere yürütülen askeri-politik ve propaganda hazırlıklarının ölçeği ve niteliği, söz konusu eylemin, uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını ihlal eden, BM üyesi egemen ve bağımsız bir devlete karşı önceden planlanmış bir silahlı saldırganlık eylemi olduğuna dair hiçbir şüphe bırakmamaktadır” şeklinde ifadeler kullanıldı.

İSRAİL’İN AÇIKLAMALARINA RAĞMEN HAREKETE GEÇİLDİ

İran ile ABD arasındaki devam eden müzakerelere karşın gerçekleştirilen saldırıya karşılık olarak, “İsrail’in İran’la askeri bir çatışmaya girmek istemediğine dair Rus tarafına verilen mesajlara rağmen yapılması, özellikle kınanması gereken bir husustur. BM yönetimi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) dahil olmak üzere uluslararası toplum, Orta Doğu’da barışı, istikrarı ve güvenliği yok etmeye yönelik bu sorumsuz eylemlere derhal objektif ve tavizsiz bir değerlendirme yapmakla yükümlüdür” denildi.

SALDIRGANLIĞIN AMACI VE SONUÇLARI VURGULANDI

ABD ve İsrail’in, İran’ın egemenliğine yönelik saldırısı dikkat çekerek, “Washington ve Tel Aviv, bölgeyi hızla insani, ekonomik ve muhtemelen radyolojik bir felakete sürükleyen tehlikeli bir maceraya bir kez daha girişmiştir. Saldırganların niyetleri açıkça bellidir ve kendileri tarafından da dile getirilmektedir: Askeri diktaya ve hegemonyaya boyun eğmeyi reddeden bir devletin anayasal düzenini bozmak ve yönetimini yok etmek. Öngörülemez zincirleme tepkiler ve şiddet sarmalının tırmanması da dahil olmak üzere insan eliyle oluşturulmuş bu krizin tüm olumsuz sonuçlarının sorumluluğu tamamen onlara aittir” şeklinde ifadeler kullandı.

ABD’NİN İSTİKRARSIZLAŞTIRICI EYLEMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Son zamanlarda birçok ülkeye gerçekleştirilen ABD saldırıları ve tehditlerine dikkat çekilerek, “Özellikle endişe verici olan, ABD yönetiminin son birkaç aydır dünya düzeninin uluslararası hukuk temellerine, yani iç işlerine karışmama, güç tehdidinden veya kullanımından vazgeçme ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ilkelerine karşı gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı saldırıların seri niteliğidir” denildi.

DİPLOMATİK ÇÖZÜME DÖNÜŞ ÇAĞRISI YAPILDI

Tüm taraflara diplomatik bir çözüme dönme çağrısında bulunuldu ve “Siyasi ve diplomatik çözüm yoluna derhal geri dönülmesini talep ediyoruz. Rusya, her zaman olduğu gibi uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ve çıkarların dengesi temelinde barışçıl çözümler aranmasına yardımcı olmaya hazırdır” ifadelerine yer verildi.