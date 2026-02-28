Devlet Bahçeli’den İran’a Yönelik Askeri Operasyon Uyarısı

Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirilen askeri eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada; “Müzakerelerin sonucunu beklemeden İran’a askeri operasyon hukuksuz ve haksızdır. Barış varken savaşmak, bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek demektir.” sözlerine yer verdi. “Uyarıyorum” şeklinde devam eden Bahçeli, “Tahran’ın, İsfahan’ın, Kum’un ve Kerec’in vurulması, sonuç olarak karşılıkların verilmesi küresel bir savaşa doğru hızla dönüşebilecektir. Savaş değil, barış hakim olmalıdır.” dedi.

KÖRFEZ ÜLKELERİ ATEŞ İÇİNDE

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmaların ardından ABD, İran’a beklenen saldırısını maşa devlet olan İsrail tarafından gerçekleştirildi. İran’ın, ABD üslerine yönelttiği misillemeler, farklı ülkelerdeki askeri hedefleri vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi, Kuveyt, Bahreyn ve kısmen de Katar ateşin içerisinde kaldı. Bahçeli, ABD-İsrail işbirliğiyle yürütülen askeri operasyonların, İran’la süregelen müzakerelerden bağımsız olarak haksız, hukuksuz ve yaygın tehditlerle fazla dolu olduğunu belirtti. Ortamın kan ve gözyaşıyla dolduğunu ifade etti.

SAVAŞ DEĞİL, BARIŞ HAKİM OLMALI

Zincirleme savaşların derhal sona ermesi ve aklı selimin ön plana çıkması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Barış varken savaşmak, bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek demektir. Uyarıyorum; Tahran’ın, İsfahan’ın, Kum’un ve Kerec’in vurulması, sonuç olarak karşılıkların verilmesi küresel bir savaşa gidişle sonuçlanabilir. Savaş değil, barış hakim olmalıdır.” dedi.

İKİ CİHANDA DA HESAP VERECEKLER

Mübarek Ramazan ayında İslam coğrafyasının karanlığa gömülmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bahçeli, “Merhameti kalmayan, empati duymayan, kendi çıkarlarına odaklanmış, masumları hedef alan, öldürmeyi, yakmayı olağan hale getiren sözde gelişmiş ülkelerin ve taşeronlarının iki cihanda da hesap vereceklerine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BARIŞÇIL ÇAĞRILARINI YAPMALI

İsrail Savunma Bakanı’nın “önleyici saldırı” başlattıklarına dair iddiaları ve ABD Başkanı’nın “İran’a yönelik büyük bir operasyon başlattık” açıklamaları, aynı aklın ürünü ve amacın parçası olduğuna dikkat çeken Bahçeli, Türkiye’nin sağduyuyla barışçıl çağrıları taraflarla ısrarla paylaşması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, milli güvenliğin korunması için gerekli her tedbirin alınmasının önemini vurguladı.