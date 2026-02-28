Orta Doğu Hava Sahası Ülkeler Tarafından Kapatıldı

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği operasyondan sonra Orta Doğu genelinde birçok ülkenin hava sahaları kapatıldı. Uluslararası uçuşların iptal edilmesi ya da alternatif güzergahlara yönlendirilmesi, bölgedeki hava trafiğini büyük ölçüde etkiledi. Küresel uçuş haritaları, İran, Irak, Suriye ve İsrail arasında hava trafiğinin neredeyse tamamen durmuş olduğunu gösteriyor; buna karşın Avrupa ve Akdeniz üzerinde yoğun bir hava trafiği devam ediyor.

KÜRESEL HAVACILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Orta Doğu’nun uluslararası uçuşlar açısından hayati bir geçiş noktası olması, yaşanan gelişmelerin sadece bölge ile sınırlı kalmayıp küresel havacılığı da doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor.

HAVASAHASI KAPANMALARI

Saldırılardan sonra ilk önce İran ve Irak hava sahalarını kapatma kararı alırken, kısa zamanda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’in de benzer önlemler aldığı gözlemlendi. Bu durum, bölgede sivil havacılık faaliyetlerini ciddi şekilde aksatıyor.

YOLCU İPTALLERİ

Yaşanan gelişmeler sonucunda uluslararası uçuşlar ya tamamen iptal edildi ya da alternatif rotalara yönlendirildi. Avrupa-Asya hattındaki en kısa güzergahların kapanması, hem uçuş sürelerini uzatıyor hem de maliyetleri artırıyor.

TÜRKİYE’DEN UÇUŞ İPTALİ

Bölgedeki olaylar nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün’e olan uçuşların 2 Mart’a kadar iptal edildiğini bildirdi. Aynı şekilde Türk Hava Yolları, Orta Doğu’daki birçok destinasyona seferlerini durdurdu. Pegasus ve AnadoluJet gibi havayolu şirketleri de bölgeye yönelik uçuşlarını askıya aldı.

AVRUPA MERKEZLİ HAVAYOLLARINDAN YENİ ÖNLEMLER

Avrupa merkezli havayolları, uçuşlarını ya tamamen iptal etti ya da rotalarını yeniden düzenledi. Bazı uçakların havada yön değiştirerek geri döndükleri bilgisi alındı. Açıklamalara göre, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 2 Mart’tan itibaren durduruldu.

BEYRUT’TAKİ DURUM

İran’a düzenlenen saldırılar sonrasında Lübnan Sivil Havacılık Kurumu’nun hava sahasını kapatma kararı alması nedeniyle, Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda yolcular terminalde beklemek zorunda kaldı. Bazı yolcular uzun süreli uçuş iptalleri sebebiyle terminalde kalakaldı. Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferleri ise 28 Şubat’ta iptal edildi.

HAVASAHASI KAPALILIKLARI

Hava sahası kapalı olan ülkeler arasında İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Afganistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Kapalı havalimanları arasında İsrail’in Tel Aviv-Ben Gurion, Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanları ile Suriye’nin Şam ve Halep havalimanları bulunuyor.

FLIGHT TRACKING GÖSTERİMLERİ

Uçuş takip sistemlerinden elde edilen veriler, krizin etkilerini net bir şekilde gösteriyor. Paylaşılan görüntüler, Avrupa hava sahasında yoğun trafiğin sürdüğünü, ancak İran, Irak, Suriye ve İsrail arasında neredeyse hiç uçuş olmadığını ortaya koyuyor. Körfez bölgesindeki uçuşlar ise sınırlı ve dağınık bir şekilde devam ediyor.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR

İran ile ABD’nin müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran’a ortak bir saldırı başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu; ABD Başkanı da büyük bir operasyonun başlatıldığını açıkladı. Saldırılar sırasında Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İSRAİL’DE OLASI DURUM

Hava sahasını kapatan İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi. Alarm sirenleri çalarken, İsrail hükümeti halkı sığınaklara girmesi konusunda uyardı. İran, karşı saldırılarını başlatarak İsrail hedeflerine yönelik balistik füzeler ve insansız hava araçları kullanmaya başladı. Aynı zamanda, ABD üslerine eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdi.