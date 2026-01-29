Beşiktaş Kristjan Asllani ile Anlaşmaya Vardı

besiktas-kristjan-asllani-ile-anlasmaya-vardi

Kara Kartal, Kristjan Asllani’yi kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Torino’da kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani, Beşiktaş tarafından transfer edildi. Elde edilen bilgilere göre, Beşiktaş ve Inter, Asllani’nin kiralık transferinde anlaşmaya vardı.

KİMDİR? KRISTJAN ASLLANI’NIN BİLGİLERİ

Kristjan Asllani, 9 Mart 2002’de Arnavutluk’un Elbasan kentinde doğdu. 23 yaşındaki futbolcu, ön libero mevkisinde görev almakta ve 1,79 metre boyundadır. Merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında da oynayabilen Asllani, genel olarak sağ ayağını tercih ediyor.

