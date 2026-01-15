Beşiktaş Kupada Keçiören’i Üç Golle Geçti

besiktas-kupada-kecioren-i-uc-golle-gecti

Türkiye Kupası’nda grup aşamalarının heyecanı sürüyor. C Grubu’nun ikinci haftasında Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde, Yalçın Koşukavak’ın teknik direktörlüğündeki 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü’nü, hakem Buğra Taşkınsoy’un yönetiminde Dolmabahçe Stadyumu’nda ağırladı. Siyah-beyazlı ekip maçı 3-0’lık skorla kazandı.

ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Beşiktaş’ın galibiyeti, 15. dakikada Tammy Abraham, 55. dakikada El Bilal Toure ve 87. dakikada Kartal Kayra Yılmaz’ın attığı gollerle geldi. İlk iki golün asistleri bek oyuncularından geldi; Rıdvan Yılmaz ilk golün asistini yaparken, ikinci golde Taylan Bulut’un katkısı göz önüne çıktı. Bu maçta Beşiktaş’a yaz transfer döneminde katılan Taylan Bulut, siyah-beyazlılar adına ilk kez skora katkıda bulundu.

2026’DA İLK MAÇ İLK GALİBİYET

Beşiktaş, 2026 yılında sahaya çıktığı bu maçta, yeni yılın ilk karşılaşmasında kalesini gole kapattı ve galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, 2’DE 2 YAPTI

Türkiye Kupası’na deplasmandaki Fenerbahçe galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu son sonuçla birlikte kupada iki maçta iki galibiyet alarak puanını 6’ya yükseltti. Ankara Keçiörengücü ise kupa kapsamında 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Türkiye Kupası’ndaki bir sonraki karşılaşmasını Kocaelispor’a karşı deplasmanda oynayacak. Siyah-beyazlılar, lig mücadelesinde ise pazartesi günü Kayserispor’u konuk edecek. Ankara Keçiörengücü ise bir sonraki Türkiye Kupası maçını evinde Gaziantep FK ile oynayacak.

