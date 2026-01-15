Fatih Ürek’in Sağlık Durumunda Gelişmeler Yaşanıyor

fatih-urek-in-saglik-durumunda-gelismeler-yasaniyor

Evinde kalp krizi geçiren ve hastanede tedavi gören Fatih Ürek’in sağlık durumu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Yoğun bakımda tedavi süreci devam eden sanatçının son durumu hakkında avukatı Berrin Ayata açıklama yaptı. Doktorların gözetiminde sürecin sürdüğünü belirten Ayata, gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

TEDAVİYE DEVAM

Berrin Ayata, sanatçının tedavi sürecinin kısmen olumlu gittiğini dile getirdi. “Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, hastane kadrosu ve tüm çalışanlara, manevi destek mesajlarıyla yanında olan dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

