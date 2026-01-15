Sivillerin Tahliyesine YPG/SDG Engeli Devam Ediyor

sivillerin-tahliyesine-ypg-sdg-engeli-devam-ediyor

Suriye ordusu ile YPG/SDG unsurları arasında meydana gelen çatışmanın ardından, bölgedeki durum gerilimli bir şekilde sürmeye devam ediyor. Suriye ordusu, Halep’in merkezine yaklaşık 60 kilometre mesafedeki terör örgütünün denetiminde bulunan Deyr Hafir hattına yoğun bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Ordunun dün yaptığı açıklamada, sivillerin bu bölgeden çıkışı için bugün saat 09.00 ile 17.00 arasında insani bir koridor açılacağı bilgisi verilmişti.

SİVİLLERİN TAHLİYESİNE ENGEL OLUYOR

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, YPG/SDG, sivillerin bölgeden ayrılmasına silah zoruyla müsaade etmiyor. İsmine açıklık getirmek istemeyen ve Deyr Hafir’den yapılan tahliyelerden sorumlu bir askeri yetkili, “İnsani koridoru açtık. Suriye ordusu, sivilleri terör örgütünün işgali altındaki bu bölgeden güvenli bir şekilde tahliye etmek istiyor. Bunun için gerekli tüm tedbirler alındı ancak terör örgütü, sivillerin çıkışına silah zoruyla engel oluyor.” şeklinde ifade etti.

SİVİLLER CANLI KALKAN OLARAK KULLANILIYOR

Daha önce Suriye ordusunun Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine yönelik düzenlediği operasyonlar sırasında da terör örgütünün sivillerin çatışma alanından kaçmasını engellemeye çalıştığı ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı bildirildi.

KONTROL NOKTASI KURULDU

Ayrıca, Suriye ordusuna bağlı birlikler, Deyr Hafir’e yaklaşık 5 kilometre mesafede bir kontrol noktası oluşturdu. Bu noktada görev yapan Suriye askerleri, terör örgütünün engellemesi yüzünden henüz hiçbir sivilin bölgeden çıkamadığını aktardı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Apple Yapay Zeka Sunucu Çipini Seri Üretime Hazırlıyor

Apple, yapay zeka altyapısını güçlendirme amacıyla yeni bir sunucu çipi üretecek. 2026'nın ikinci yarısında seri üretime geçmeyi planlıyor.
Gündem

2026 Henley Pasaport Endeksi Açıkladı: Singapur Zirvede

Henley Pasaport Endeksi 2026 verilerine göre, en güçlü pasaportlar Avrupa'nın elinde. Asya ülkeleri zirvede yer alırken, Türkiye'nin durumu da belirlendi.
Gündem

Ukrayna Ordusunun Personel Sorununa Teknoloji Çözümü

Ukrayna'nın Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, ülkedeki askeri personel krizini vurgulayarak, 200 bin askerin firar ettiğini ve 2 milyon Ukraynalının askerlikten kaçtığını duyurdu.
Gündem

Fatih Ürek’in Sağlık Durumunda Gelişmeler Yaşanıyor

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in uzun süredir hastanede sürdürdüğü tedavisi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Son sağlık durumu merak konusu oldu.
Gündem

Beşiktaş Kupada Keçiören’i Üç Golle Geçti

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-0'lık sonuçla yenerek etkin bir galibiyet elde etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.