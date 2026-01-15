sivillerin-tahliyesine-ypg-sdg-engeli-devam-ediyor

Suriye ordusu ile YPG/SDG unsurları arasında meydana gelen çatışmanın ardından, bölgedeki durum gerilimli bir şekilde sürmeye devam ediyor. Suriye ordusu, Halep’in merkezine yaklaşık 60 kilometre mesafedeki terör örgütünün denetiminde bulunan Deyr Hafir hattına yoğun bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Ordunun dün yaptığı açıklamada, sivillerin bu bölgeden çıkışı için bugün saat 09.00 ile 17.00 arasında insani bir koridor açılacağı bilgisi verilmişti.

SİVİLLERİN TAHLİYESİNE ENGEL OLUYOR

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, YPG/SDG, sivillerin bölgeden ayrılmasına silah zoruyla müsaade etmiyor. İsmine açıklık getirmek istemeyen ve Deyr Hafir’den yapılan tahliyelerden sorumlu bir askeri yetkili, “İnsani koridoru açtık. Suriye ordusu, sivilleri terör örgütünün işgali altındaki bu bölgeden güvenli bir şekilde tahliye etmek istiyor. Bunun için gerekli tüm tedbirler alındı ancak terör örgütü, sivillerin çıkışına silah zoruyla engel oluyor.” şeklinde ifade etti.

SİVİLLER CANLI KALKAN OLARAK KULLANILIYOR

Daha önce Suriye ordusunun Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine yönelik düzenlediği operasyonlar sırasında da terör örgütünün sivillerin çatışma alanından kaçmasını engellemeye çalıştığı ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı bildirildi.

KONTROL NOKTASI KURULDU

Ayrıca, Suriye ordusuna bağlı birlikler, Deyr Hafir’e yaklaşık 5 kilometre mesafede bir kontrol noktası oluşturdu. Bu noktada görev yapan Suriye askerleri, terör örgütünün engellemesi yüzünden henüz hiçbir sivilin bölgeden çıkamadığını aktardı.