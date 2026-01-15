Leyla Aydemir Davasında Yargıtay Süreci Tekrar Başlıyor

AĞRI’DA LEYLA AYDEMİR DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

Ağrı’da 2018 yılında kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümü üzerine yeni bir gelişme yaşandı. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2021 yılında sanıklar Ayşe A., Besim D., Hatun D., Mehmet Ali A., Musa A., Yıldırım A. ve Yusuf A. hakkında “nitelikli kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından beraat kararı vermişti. Ardından, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, bu beraat kararlarını onayladı.

YARGITAY’DAN BOZMA KARARI

Bununla birlikte Yargıtay, eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bu kararı bozdu. Yargıtay’ın kararında, olayla ilgili bazı sosyal medya paylaşımlarının kimin tarafından yapıldığının araştırılmadığı ve bir CD kaydında yer alan kişilerin tespit edilmediği ifade edildi.

YENİ DELİLLER VE TANIKLAR

Leyla Aydemir’in ölümüne dair dava, yeni deliller ışığında tekrar değerlendirilecek. Ses kayıtlarına göre, bir AFAD personeli, kaybolan Leyla’yı tutulduğu yerde canlı bulmuştu. Ancak sanıklardan biri, “Biz zaten bırakacağız, çocuğa zarar verme niyetimiz yoktur.” diyerek personeli ikna etmişti. İlk duruşma 16 Ocak’ta gerçekleştirilecek ve AFAD personeli, kayıtlarla ilgili tanık olarak dinlenecek. Savcılığın yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın sonuçları da dosyaya eklenecek.