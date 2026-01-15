Ukrayna Ordusunun Personel Sorununa Teknoloji Çözümü

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma uzun yıllardır devam ediyor. Ukrayna ordusu, sayıca ve silah bakımından kendisinden daha üstün olan düşmanına karşı sürdürdüğü yıpratıcı mücadele nedeniyle personel temininde ciddi zorluklar yaşıyor.

TEKNOLOJİ İLE PERSONEL AÇIĞINI GİDERMEK

Gelecek hafta 35 yaşına basacak olan ve Ukrayna’nın en genç Savunma Bakanı olarak kayıtlara geçen Mykhailo Fedorov, daha önce ülkesinin dijital dönüşüm projelerinde önemli görevler üstlenmişti. Parlamentodaki oylama öncesinde Fedorov, personel sorunlarının teknolojik gelişmelerin önemini daha da artırdığını belirtti. Fedorov, “Daha fazla robot daha az kayıp, daha fazla teknoloji daha az ölüm demektir. Ukraynalı kahramanların hayatı en yüksek değerdir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, mevcut durumda Ukrayna’da 500 şirketin insansız hava aracı (İHA) üretimi, 200 firmanın sinyal bozucu ekipman üretimi ve 20’den fazla özel şirketin füze üretimi gerçekleştirdiğini aktaran Fedorov, ordunun teknolojik altyapısını güçlendirmenin en önemli öncelik olacağını vurguladı.

SEFERBERLİKTE YENİ DÜZENLEMELER

Cumhurbaşkanı, Fedorov ile yaptığı görüşmeden sonra ülkenin seferberlik sürecinde “daha kapsamlı değişiklikler” gerektiğini ifade etti. Ukrayna yasalarına göre, 18-60 yaş aralığındaki tüm erkeklerin askeri kayıt yaptırması zorunludur, ancak yalnızca 25-60 yaş arası bireyler silah altına alınabiliyor. Sıkıyönetim döneminde 23-60 yaş aralığındaki erkeklerin yurt dışına çıkması yasaklanmışken, yine de on binlerce kişinin yasa dışı yollarla ülkeyi terk ettiği kaydediliyor. Fedorov, görevini Başbakan Yardımcılığı ve Enerji Bakanlığına atanan Denys Shmyhal’den devraldı. Cumhurbaşkanı, yeni bakanın savunma sanayisindeki özel girişimleri destekleyerek orduyu modernize etme kabiliyetine güvendiğini belirtti.