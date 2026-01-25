Beşiktaş Luis Henrique İçin Yeniden Hareketlendi

Beşiktaş, kadrosundaki futbolcuların ayrılmasının ardından yeni transfer stratejileri üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Siyah-beyazlı ekip, daha önce gündeme gelen Inter oyuncusu Luis Henrique için tekrar harekete geçti.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLIYOR

Elde edilen bilgilere göre, Beşiktaş, 24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Luis Henrique’nin transferi için Inter ile yeniden görüşüyor. Beşiktaş kulübünün, Henrique’yi satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği, ancak Inter’in anlaşmaya satın alma zorunluluğu maddesini eklemek istediği ifade ediliyor.

TRANSFERTEN ETKİLENİYOR

Inter, PSV Eindhoven’da forma giyen eski futbolcusu Ivan Perisic ile ilgileniyor. Bu transferin, Luis Henrique’nin İtalyan ekibine geçişini de etkileyebileceği belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Luis Henrique, bu sezon Inter formasıyla 23 maçta görev aldı ve 1 asist gerçekleştirdi. Mevcut piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun, Inter ile sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor.