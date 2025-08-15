Beşiktaş, Maçlara Böyle Başlarsak Kazanamayız

BEŞİKTAŞ’IN BAŞARISI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İrlanda’nın St. Patrick’s takımını 3-2 yenerek, 4-1’lik ilk maçın ardından adını play-off turuna yazdırdı. Siyah-beyazlılar, bir sonraki aşamada İsviçre temsilcisi Lausanne ile mücadele edecek.

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMESİ

Maç sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmayı değerlendirdi. “Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz,” şeklinde konuştu.

OYUNCU PERFORMANSINA DİKKAT

Hızlı oyun stiline vurgu yapan Solskjaer, görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik.”

SAKATLIK DURUMU

Mustafa’nın sakatlığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Solskjaer, “Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı,” diye konuştu.