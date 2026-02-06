Beşiktaş Meslier İçin Son Hamlelerini Yapıyor

Ara transfer döneminin son günlerine yaklaşırken Beşiktaş’ta kaleci transferi en önemli konular arasında yer alıyor. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig takımlarından Leeds United’da forma giyen Illan Meslier’i hedef olarak belirledi. Yönetim, Meslier’in transferinin gerçekleştirilmesi için Leeds ile görüşmeleri yoğunlaştırdı ve son 24 saatte bu işlemi tamamlamayı umuyor. Leeds United’dan Lucas Perri ile de görüşmeler devam etmekle birlikte, Meslier öncelikli tercih konumunda.

ON-FIELD PROFİLİ VE SPOR İHTİYACI

25 yaşındaki Meslier, etkileyici refleksleri ve hava toplarındaki başarıları ile öne çıkan bir kaleci. Genç yaşına rağmen Premier Lig deneyimi ve düzenli maç tecrübesi, Beşiktaş’ın kaleci transferinde hem kısa dönemli güvenliği hem de uzun dönemli yatırım fırsatını değerlendiriyor. Teknik heyet, Meslier’in modern oyun kurma becerisinin takımın pas oyununa önemli katkılar sağlayacağına inanıyor.

PAZARLIK DİNAMİKLERİ VE ZORLUKLAR

Meslier’in Leeds ile olan sözleşmesi ve kulübün bonservis konusunda talep ettiği miktar, transfer sürecinde ciddi engeller oluşturuyor. Beşiktaş yönetimi, son 24 saat içinde mali konularda uzlaşma sağlamaya çalışıyor ve ödeme planı üzerinde yoğun görüşmeler yürütüyor. Kiralama, satın alma opsiyonlu kiralama veya takas gibi alternatif senaryolar da pazarlık masasında dikkate alınıyor. Ayrıca, Lucas Perri ile yürütülen paralel müzakereler, kulüp için alternatif bir plan oluşturarak avantaj sağlıyor.

TARAFTAR BEKLENTİSİ VE OLASI ETKİ

Meslier’in ekibe katılması durumunda Beşiktaş’ta kaleci rekabetinin artacağı belirtiliyor; bu durum hem oyuncuların performansını artıracak hem de mevcut kalecilerin form durumlarını etkileyecek. Taraftarlar, özellikle Avrupa’da hedefler ve ligdeki kritik karşılaşmalar öncesinde güvenilir bir kaleci görmek istiyor ve Meslier transferinin bu beklentiyi karşılaması muhtemel.

