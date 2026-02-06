Fenerbahçe’nin Al-Hilal ile Transfer Sorunu

fenerbahce-nin-al-hilal-ile-transfer-sorunu

Fenerbahçe, N’Golo Kanté transferiyle adından söz ettirirken, eski oyuncusu Yusuf Akçiçek için Al-Hilal’e kiralama teklifinde bulunmuştu. Fakat Suudi kulübünün Fenerbahçe’nin önerisini reddettiği öğrenildi. Bu durum, 20 yaşındaki stoperin sezon ortasında geri dönüşünü engellemiş oldu. Yusuf, bu sezon Al-Hilal formasıyla 15 maça çıkarak 1 gol atmayı başardı.

AL-HİLAL’DEN OLUMSUZ YANIT

Al-Hilal’in kiralama isteğine olumsuz cevap vermesi, Fenerbahçe’nin savunma güçlendirme planlarını etkilemiş durumda. Yönetim, kısa süre içerisinde alternatif oyuncuları değerlendirmeyi veya mevcut kadro ile yola devam etme kararı almayı düşünebilir.

YUSUF AKÇİÇEK’İN POTANSİYELİ

Genç yaşına rağmen 20 yaşındaki Yusuf, Al-Hilal’de düzenli oynama şansı buldu. Fiziksel özellikleri ve stoper pozisyonundaki oyun zekasıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe için oyuncunun geri dönüşü, hem savunma derinliği sağlamak hem de gelecekte yapılacak bir yatırım olarak değerlendiriliyordu.

