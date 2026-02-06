NBA’de Takas Dalgası: Nigel Hayes-Davis Milwaukee’ye Geçti

nba-de-takas-dalgasi-nigel-hayes-davis-milwaukee-ye-gecti

NBA’DE ARTI KIVILCIMLARI SÜRÜYOR

Nigel Hayes-Davis, Phoenix Suns formasıyla bu sezon beklediği süreleri elde edememesi nedeniyle Milwaukee Bucks’a takas edildi. Suns, bu transferde Hayes-Davis ile birlikte Nick Richards’ı gönderirken, karşılığında Cole Anthony ve Amir Coffey’i kadrosuna kattı. 31 yaşındaki oyuncu, Phoenix’te 27 maçta ortalama 1.3 sayı ve 1.2 ribaundla sınırlı süreler geçirdi.

TAKASIN DETAYLARI VE MOTİVASYONLARI

Phoenix Suns, rotasyonunda değişiklik yaparak guard ve skorer derinliğini artırmayı amaçlıyor; bu nedenle Cole Anthony ve Amir Coffey’i kadrosuna ekledi. Öte yandan, Milwaukee Bucks, kadrosuna eklediği Hayes-Davis ve Richards ile bench derinliğini ve tecrübe havuzunu genişletmeyi hedefliyor.

HAYES-DAVIS’İN SEZON PERFORMANSI VE BEKLENTİLERİ

Final Four MVP’si geçmişine sahip olan Hayes-Davis, NBA’e uyum sürecinde beklenen süreleri bulamadı. Phoenix formasıyla 27 maçta kaydettiği düşük istatistikler, Bucks’ta daha farklı bir rol ve daha fazla süre alma fırsatı sayesinde gelişebilir.

REKABET VE OLASI ROLLER

Milwaukee’de Hayes-Davis, hücum esnekliği ve savunma sertliği sağlayabilen bir rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilecek. Nick Richards, iç bölgede alternatif bir güç sunacak. Suns’ın kadrosuna kattığı Anthony ve Coffey ise skor üretimi ve oyun temposuna katkı yapma potansiyeline sahip.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TCMB Enflasyon Raporu 2026-I Tanıtım Toplantısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 12 Şubat'ta İstanbul'da 2023 yılının ilk Enflasyon Raporu'nu duyuracak.
Gündem

AB-Hindistan STA Türk Kırtasiyeciler İçin Tehdit Oluşturuyor

Tüm Kırtasiyeciler Derneği, AB ile Hindistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın Türkiye’nin Avrupa pazarındaki rekabetine olumsuz etki yapabileceğini bildirdi.
Gündem

Muratbey Türk Peynirlerini Tokyo’da Gıda Profesyonelleriyle Buluşturuyor

Muratbey, Türkiye’nin önde gelen peynir markalarından biri olarak, Japonya pazarına adım atıyor ve 2026'daki FOODEX JAPAN etkinliğinde Türk peynirlerini tanıtacak.
Gündem

EMITT Fuarı 29. Kez İstanbul’da Kapılarını Açtı

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen EMITT Fuarı, 29. kez turizm sektörünü buluşturdu. 29 ülkeden 100'den fazla uluslararası katılımcı ile birçok yerli firma etkinlikte yer aldı.
Gündem

Depremin Üçüncü Yılında Acılı Anma Töreni

Kahramanmaraş'taki depremlerde hayatını kaybeden 53 binden fazla kişi anılıyor. Baba Mesut Hançer, kızı Irmak Leyla'nın mezarını ziyaret ederek acısını dile getirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.