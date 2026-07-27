Beşiktaş Hazırlıklarına Devam Ediyor

Spor
Beşiktaş antrenmanında teknik direktör futbol topunu vuruyor
Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yoğun bir antrenman süreci geçirerek kondisyon ve taktik çalışmalarına odaklandı.
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Beşiktaş, Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kondisyon ve taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. İdman, futbolcuların ısınma koşularıyla başlamasının ardından 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Dar alanda oynanan çift kale maç ve taktik çalışmasıyla sona eren antrenmanın yoğun temposu dikkat çekti. Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı yeni bir idmanla devam edecek.

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