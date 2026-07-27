Beşiktaş, Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kondisyon ve taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. İdman, futbolcuların ısınma koşularıyla başlamasının ardından 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Dar alanda oynanan çift kale maç ve taktik çalışmasıyla sona eren antrenmanın yoğun temposu dikkat çekti. Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı yeni bir idmanla devam edecek.