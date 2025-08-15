Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu’nun Sakatlığını Bildirdi

BEŞİKTAŞ’TA OYUNCU SAKATLIĞI AÇIKLANDI

Beşiktaş, forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu’nun sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren bir gerilme ve kısmi yırtık olduğunu duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten gelen açıklamada, futbolcunun UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının 67. dakikasında ağrı hissetmesi sonucu oyuna devam edemediği anı ifade etti. Açıklamada “Futbol A takımımızın St. Patrick’s ile oynadığı maçta, oyuncumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir” denildi. Hekimoğlu’nun tedavisinin sağlık ekibi tarafından başladığı belirtildi.

MAÇTAKİ DURUMU VE OYUNA GİRMESİ

Mustafa Hekimoğlu, St. Patrick’s karşılaşmasında 63. dakikada Tammy Abraham’ın yerine oyuna girmişti. Ancak, oyuna girmesinin ardından sadece 4 dakika sonra sakatlanan Hekimoğlu, yerini Kartal Kayra Yılmaz’a bırakmak zorunda kaldı.

SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

18 yaşındaki oyuncunun sakatlığı dolayısıyla en az 3-4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı öngörülüyor. Beşiktaş camiası, genç oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyor.