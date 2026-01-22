Beşiktaş Rafa Silva İle Yollarını Ayırdı

besiktas-rafa-silva-ile-yollarini-ayirdi

SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ’TA AYRILIK

Süper Lig’de 18 hafta sonunda 32 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş’ta uzun zamandır beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli futbolcu Rafa Silva ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu, eski takımı Benfica’ya transfer olmasıyla dikkat çekti.

KAMUYA DUYURULDU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi. Beşiktaş, transferin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na duyurdu.

ANLAŞMA KOŞULLARI

Benfica, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş’a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmadaki bonus maddeleriyle birlikte bu rakamın 7 milyon euroya ulaşabileceği bildiriliyor.

SÖZLEŞME ÜZERİNE

A Bola’nın haberine göre, Benfica, Rafa Silva ile 2028 yazına kadar geçerli bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladı. Beşiktaş’ta yıllık 6 milyon euro kazanan Portekizli futbolcunun, Benfica’da ise 2.2 milyon euro yıllık ücret alacağı ifade ediliyor.

