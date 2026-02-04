Karasu’da Cinnet Anlarında İkna Operasyonu Gerçeği

karasu-da-cinnet-anlarinda-ikna-operasyonu-gercegi

Karasu’da GERİ DÖNÜŞÜM YAŞANDI

Karasu ilçesinde yaşanan bir olayda, M.G. isimli kişi, 9 yaşındaki kızıyla görüşemediğini belirterek bunalıma girdi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini yürüten Cihan Emre’yi alarak denize atlama niyetinde olduğunu dile getirdi. Emre, durumu öğrenir öğrenmez M.G.’yi ikna etmeye çalıştı.

GÖRÜŞME VE İKNA ÇABALARI

Cihan Emre, telefon görüşmesinden hemen sonra ofisinden çıkarak M.G.’nin bulunduğu sahile yöneldi. Sahilde, yaşanan gerilim dolu anlar, uzun süren ikna çabalarının ardından yerini sükunete bıraktı. M.G., ikna edilerek kontrol altına alındı.

POLİS EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, M.G.’yi sağlık kontrolünden geçirmek amacıyla hastaneye götürdü. Telefon konuşmaları, ofiste başlayan ikna süreci ve sahildeki yüz yüze çabalar sırasında oluşan görüntüler, film sahnelerini aratmadı. Cihan Emre, “Bugün, bir aile dramına şahitlik ettik. 45 yaşındaki M.G., 9 yaşındaki kızına not bırakıp kendini denize atacağını söyledi. Telefonla kendisini tuttum ve yaklaşık 4 kilometre mesafedeydim. Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan hareket ettim, arkadaşlarım da ekiplere haber verdi. Olay bölgesine gittiğimizde şahıs kendisine zarar vererek denize atmak istedi.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Denizde Bulunan Kadın Cesedinin Kimliği Belirlendi

Yalova'da feribot iskelesinin yakınlarında su yüzeyinde bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin kimliği belirlendi.
Gündem

Sivrihisar’da Şüpheli Paket Üzerine Güvenlik Önlemleri

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir sokakta bulunan şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından incelendi; valizin içi boş olarak tespit edildi.
Gündem

Ordu’da Trafik Kazasında İki Kişi Yaralandı

Ünye'de iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Niyazi Bey Camii Minaresi Vinçle Yeniden Güvenli Hale Getirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yoğun yağışlar sonrası zarar gören Niyazi Bey Camii'nin minaresi, hayırsever yardımıyla vinçle onarılarak güvenli hale getirildi.
Gündem

Kastamonu’da Yağışlar Sonrası Heyelan Olayları Yaşandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde yoğun yağış sonucu heyelanlar oluştu. Durum, yerel halkı olumsuz etkiledi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.