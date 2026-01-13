Beşiktaş Sertaç Şanlı İle Güçlendi

Transfer çalışmaları sürüyor

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, önemli bir transfer gerçekleştirdi. Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, milli oyuncu Sertaç Şanlı ile anlaştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki pivotla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Sertaç Şanlı, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti. Oyuncu, kariyeri boyunca Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona, Fenerbahçe ve Dubai Basketbol takımlarında da ter dökmüştür.