Beşiktaş Son Dakikada El Bilal ile Kazandı

Beşiktaş, Süper Lig’de ikinci yarıya galibiyet haritasında yol alarak giriş yaptı. Siyah beyazlılar, lider konumundaki rakibi Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada Kayserispor’u konuk etti. Tüpraş Stadı’ndaki bu zorlu mücadelenin hakemliğini Ozan Ergün üstlendi. Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazmayı başardı.

YÖNETİME TEPKİ

Maç, Beşiktaş’ın 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Son dakikada sahneye çıkan El Bilal, net bir golle takımına galibiyeti getirdi. Bu skor, siyah beyazlı takımın zirve ile olan puan farkını 11’e indirdi. Maç sonrasındaki anlarda Beşiktaş taraftarları, yönetime yönelik istifa çağrısında bulundu. Ayrıca, maçın başlangıcında yapılan transfer eleştirileri de dikkat çekti.

3 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Sergen Yalçın, kupada Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynanan son karşılaşmaya kıyasla 3 oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Yalçın, sağ bekte Taylan Bulut’un yerini Gökhan Sazdağı’na verdi; sarı kart cezası nedeniyle eksik olan Tiago Djalo’nun yerine ise Emirhan Topçu’yu ilk 11’e dahil etti. Yüksek ateş ve solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri sebebiyle kamp kadrosundan çıkarılan Demir Ege Tıknaz, yerini kaptan Orkun Kökçü’ye bıraktı. Beşiktaş, maç kadrosunda altyapıdan yetişen 9 futbolcuyu barındırırken, genç futbolcular Ahmet Sami Bircan (18) ve Ali Pağda (17) Süper Lig’de ilk kez görev aldı.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER

Afrika Uluslar Kupası’nda sakatlık yaşayan Wilfried Ndidi ve sarı kart cezalısı Tiago Djalo, bu maçta takımdan eksik kaldı. Hastalık nedeniyle kadrodan çıkarılan Demir Ege Tıknaz da başka bir problem olarak öne çıktı. Takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva ise maça dahil edilemedi.

BEŞİKTAŞ 1 – KAYSERİSPOR 0 MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1′ Maç başladı

27′ İlk sarı kart Furkan Soyalp’e çıktı

30′ Kayserispor’dan Laszlo Benes de sarı kart gördü

45′ İlk yarı golsüz sona erdi

İKİNCİ DEVRE 51′ Beşiktaş’ta sarı kart gören Felix Uduokhai, cezalı duruma düştü ve Eyüpspor maçında forma giyemeyecek

70′ Orkun’un şutuna kaleci Bilal müdahale etti, köşeye giden top çizgiden döndü

90+5′ Beşiktaş, El Bilal’in kaydettiği golle 1-0 önde

90+6′ Maç sona erdi

İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.