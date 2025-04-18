Beşiktaş Sweatshirt’ü Toplatma Kararı Alındı

YENİ GÜVENSİZ ÜRÜNLER EKLENDİ

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne yeni ürünler ekledi. Bu ürünler arasında Beşiktaş’ın resmi mağazası Kartal Yuvası’nda satışa sunulan bir sweatshirt de bulunuyor. Bakanlık, bu siyah-beyazlı takımın resmi ürünü hakkında toplatma kararı aldı. Sweatshirtün, güvenlik standartlarına uymadığı nedeniyle toplatılmasına karar verildi. Yapılan açıklamada, sweatshirtün boğulma riskine neden olabileceği ifade edildi.

GÜVENLİK STANDARTLARINA UYMAYAN TASARIM

Bakanlık açıklamasında, “Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: ‘Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir.’ maddesine aykırılık” ifadesine yer verildi. Bu durum, sweatshirtün güvensiz bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

GÜBİS NEDİR?

Türkiye’de 9 bakanlık ve kamu kurumu tarafından piyasada gerçekleştirilen gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin tüketicilere aktarılması için oluşturulan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS), 2018 yılında devreye girdi. Tüketiciler, “www.guvensizurun.gov.tr” ve “www.gubis.gov.tr” bağlantılarından bu sisteme erişim sağlayabiliyor. Bu sistem sayesinde, tüketicilerin alışveriş yapmadan önce ürün bilgilerini kontrol etmeleri ve bu verileri dikkate alarak ürün seçimlerinde bilinçlenmeleri sağlanıyor. Sistem üzerinden, güvensiz bulunan ürünlerin bilgilerine, fotoğraflarına ve bu ürünleri üreten işletmelere ilişkin bilgilere ulaşmak mümkün.