Beşiktaş’ta Demir Ege Tıknaz Maç Kadrosundan Çıkarıldı

Siyah-beyazlı ekip Beşiktaş, bu akşam Kayserispor ile karşılaşacakken, takım için talihsiz bir gelişme yaşandı. Demir Ege Tıknaz’ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş’tan gelen resmi açıklamada, “Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır. Demir Ege Tıknaz’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.