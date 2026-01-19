Efe Mevlüt Çalışkan’ın Cansız Bedeni Zeytinlikte Bulundu

efe-mevlut-caliskan-in-cansiz-bedeni-zeytinlikte-bulundu

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Antalya’nın Kepez ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni zeytinlik alanında tespit edildi. Efe Mevlüt Çalışkan, arkadaşlarıyla birlikte paten kaymak için evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, durumdan endişelenerek kayıp ihbarında bulunup, çocuğunu bulmak için mahalledeki ekiplerle birlikte arama faaliyetlerine başladı.

BULUNAN CANSIZ BEDEN OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Sabah saatlerinde bir vatandaşın ihbarı üzerine Aydoğmuş Mahallesi’nde bulunan zeytinlik alana yönlenen arama ekipleri, Efe’nin cansız bedenine ulaştı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü ve otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

SAVCILIK İNCELEME YÜRÜTÜYOR

Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Gelişmeleri takip eden yetkililer, soruşturmanın detaylarını ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalara devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Barcelona’da Genç Yetenek Şoku: PSG’ye Geçti

Barcelona'nın 100 milyon Euro değer biçtiği 18 yaşındaki yetenek Dro Fernandez, PSG'ye sadece 6 milyon Euro'ya transfer oldu. Bu durum büyük bir şok yarattı.
Gündem

Edin Dzeko İçin Schalke 04 İle Görüşmeler Başladı

Schalke 04, Fiorentina'da oynayan 39 yaşındaki Edin Dzeko ile transfer görüşmelerine başladı. Anlaşma sağlanırsa Dzeko, uzun bir aradan sonra Almanya'ya dönecek.
Gündem

Kocaeli Umuttepe Beyaz Örtü İle Kaplandı

Kocaeli'nin yüksek kesimleri karla kaplanırken, İzmit'teki Umuttepe'de oluşan muhteşem manzara dronla görüntülendi.
Gündem

Şili’de Orman Yangınlarına Karşı Olağanüstü Hal İlanı

Şili'nin güneyinde güçlü orman yangınları sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi tahliye edildi. Devlet Başkanı Boric, durumu felaket olarak nitelendirerek tüm kaynakların kullanıldığını açıkladı.
Gündem

Cildin Kolay Morarması C Vitamini Eksikliğinin Belirtisi Olabilir

Uzmanlar, günlük hayatta oluşan küçük darbelerin belirgin morluklara neden olabileceğini, bunun sıkça beslenme alışkanlıklarıyla ilgili olduğunu belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.