Efe Mevlüt Çalışkan’ın Cansız Bedeni Zeytinlikte Bulundu

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Antalya’nın Kepez ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni zeytinlik alanında tespit edildi. Efe Mevlüt Çalışkan, arkadaşlarıyla birlikte paten kaymak için evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, durumdan endişelenerek kayıp ihbarında bulunup, çocuğunu bulmak için mahalledeki ekiplerle birlikte arama faaliyetlerine başladı.

BULUNAN CANSIZ BEDEN OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Sabah saatlerinde bir vatandaşın ihbarı üzerine Aydoğmuş Mahallesi’nde bulunan zeytinlik alana yönlenen arama ekipleri, Efe’nin cansız bedenine ulaştı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü ve otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

SAVCILIK İNCELEME YÜRÜTÜYOR

Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Gelişmeleri takip eden yetkililer, soruşturmanın detaylarını ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalara devam ediyor.