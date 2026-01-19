Milyarderler Servetlerini Artırırken Eşitsizlik Derinleşiyor

“Para parayı çekiyor.” sözü, uluslararası ölçekte kendini doğruladı. Yapılan araştırmalara göre, 2025 yılı itibarıyla en yüksek kazanç yine zenginlerin olacak. Oxfam tarafından hazırlanan “Zenginlerin Hükümranlığına Direniş, Özgürlüğü Milyarderlerin Gücünden Korumak” başlıklı rapor, İsviçre’nin Davos kentinde bu gün başlayan Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık oturumlarında açıklandı.

DÜNYADA 3 BİN MİLYARDER VAR

Rapor, dünyadaki milyarder sayısının hızla arttığını ve bu zengin kişilerin servetlerinin giderek büyüdüğünü ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl, arasında Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison ve Mark Zuckerberg’in bulunduğu yaklaşık 3 bin milyarderin toplam serveti, 2,5 trilyon dolar (yüzde 16) bir artışla 18,3 trilyon dolara ulaşırken, 2020’den bu yana servetlerde görülen reel artış yüzde 81 düzeyinde gerçekleşti.

12 ZENGİNİN PARASININ TOPLAMI 4 MİLYARDAN FAZLA

Milyarderlerin servetinde geçen seneki artış, önceki yılların ortalamalarından üç kat daha hızlı bir yükseliş gösterdi. Dünyanın en zengin 12 bireyinin toplam varlığı, şu an 4 milyarı aşkın insanın toplamından daha fazla değere sahip. Ancak bu zenginlik artışına karşılık, dünya nüfusunun dörtte biri düzenli şekilde yeterince gıdaya ulaşamıyor ve küresel nüfusun neredeyse yarısı yoksulluk içinde yaşam savaşı veriyor. Milyarderlerin küresel servetinde yaşanan 2,5 trilyon dolarlık artış, aşırı yoksulluğu 26 kez sonlandırmaya yetecek bir miktarı temsil ediyor.

ELON MUSK, ORTALAMA BİR İNSANIN YILLIK KAZANCINI DÖRT SANİYEDE ELDE EDİYOR

Raporda, net serveti 500 milyar doları aşan ilk kişi olarak kaydedilen Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, sıradan bir bireyin yıllık kazancını dört saniyede kazanıyor. Milyarderlerin ekonomik gücünün siyasi güce dönüşmesinden duyulan kaygılar arttıkça, ABD’de 100 milyarder aile, son başkanlık seçimleri için 2,6 milyar dolarlık tarihi bir yatırımda bulundu. Bir milyarderin siyasi bir pozisyona gelme şansı, sıradan bir vatandaşınkine nazaran 4 bin kat daha fazla tahmin ediliyor. Ancak dünyada süper zenginlerin servetlerini ve güçlerini koruma eğilimi sürmekte. Küresel eşitsizliğin azaltılması adına, süper zenginlerin vergiye tabi olması gerektiği vurgulanıyor.

“ZENGİNLERE SERVET VERGİSİ UYGULANSIN” ÇAĞRISI

Oxfam’ın, Forbes’in milyarder servetlerine dair tahminlerini Dünya Bankası ve UBS Dünya Servet Raporu verileri ile birleştirerek oluşturduğu raporda, zenginlere uygulanacak bir servet vergisinin gelir eşitsizliğini giderebileceği öngörülüyor. Oxfam, raporun Davos’ta buluşan küresel liderler için ekonomik adaletsizliğin ulaştığı düzeye dair önemli bir ikaz niteliği taşıdığına dikkat çekti.