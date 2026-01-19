Türk Tarım Sektöründe İhracat Zirveye Ulaşmış Oluyor

Türk tarım sektörü, 2025 yılında 36,4 milyar dolarlık ihracat rakamıyla tarihin en yüksek yıllık ihracatına ulaşmış durumda. Türkiye’de, 2025 yılında meydana gelen don ve kuraklık gibi zorluklara rağmen, tarım alanında gerçekleştirilen önemli hamleler ve su yönetiminde uygulanan destekler, yeni projelerin de katkısıyla ihracatın artmasına olumlu yansıdı. Ekonomi yönetimi, girişimcilerin yanında olarak çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, teknik konular, işleme ve pazarlama tesisleri gibi alanlarda üreticileri desteklemeye devam etti.

DESTEK POLİTİKALARI İHRACATTA BAŞARIYI GETİRDİ

Üreticiyi odağına alan bu destek politikalarının kararlılıkla sürdürülmesi, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen sektöre olan desteğin devam etmesi, ihracatta rekorlar kırılmasını sağladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türk tarım sektörünün ihracatı, 2025’te bir önceki yıla göre %0,6 artışla 36,4 milyar doları geçerek, bu alandaki en yüksek rakama ulaşmış durumda. Sektör, toplam ihracatın %15,3’ünü oluşturuyor.

TARIM BÜNYESİNDEKİ 3 SEKTÖR REKOR KIRDI

Tarım sektöründe yer alan 10 sektörden 3’ü, 2025 yılında ihracat rekoru kırarak dikkat çekti. Yaş meyve ve sebze sektörü, 3,7 milyar dolar ihracat yaparken, süs bitkileri ve mamulleri sektörü 159,9 milyon dolarlık, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ise yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu üç sektör içerisindeki ihracat artış oranları sırasıyla %8,9, %13,7 ve %1,2 olarak kaydedildi.

MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN IRAK’A İHRACATI 1,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

İhracat rekoru kıran tarım bünyesindeki sektörlerin en fazla satış gerçekleştirdiği ülkeler ise belli oldu. Yaş meyve ve sebze sektöründe 865,1 milyon dolarla Rusya, süs bitkileri ve mamullerinde 40 milyon dolarla Hollanda, mobilya kağıt ve orman ürünlerinde ise 1,2 milyar dolarla Irak öne çıkıyor.

