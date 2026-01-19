Samsun’da Kaçak Avcılığa Karşı 2,6 Ton Mezgit Ele Geçirildi

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK İÇİN DENETİM

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak ve su ürünleri kaynaklarını korumak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. 18 Ocak gecesi Bafra ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir nakil aracında yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı olarak taşınan 192 kasa mezgit balığına ulaşıldı.

AVLANMA BOYU SINIRLARININ ALTINDA ÇIKTI

Denetimler esnasında, toplamda yaklaşık 2 ton 600 kilogram ağırlığındaki mezgitlerin yasal asgari avlanma boyunun altında olduğu belirlendi. Kaçak avlandığı ve taşındığı belirlenen bu su ürünlerine el konulurken, ilgili kişiler hakkında idari para cezası uygulandı.

EL KONULAN BALIKLAR BAĞIŞLANDI

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, denetimlerin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı ve “Denetimlerimiz sırasında el koyduğumuz ve mülkiyeti kamuya geçen yaklaşık 2,6 ton su ürününü, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında değerlendirerek sosyal sorumluluk anlayışıyla kamu yararına çalışan kurumlarımıza bağışladık” ifadesini kullandı. Yılmaz, kaçak avcılığa ve standart dışı ürün sevkiyatına karşı mücadelelerini tüm paydaşlarıyla koordinasyon içinde sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, yetkililer, su ürünleri stoklarını tehdit eden yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.