Beşiktaş’ta Demir Ege Tıknaz Transfer Görüşmeleri Başladı

SICAK GELİŞMELER BEŞİKTAŞ’TA

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Kayserispor’u son anda bulduğu golle 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdıran Beşiktaş’ta hareketlilik sürüyor. Siyah-beyazlılar, orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz’ın Portekiz Ligi temsilcisi Braga’ya transferi için görüşmelere başladıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Kulübün açıklaması, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz’ın, Portekiz’in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.” şeklinde oldu.

KİRALIK OYNAMIŞTI

Geçtiğimiz sezonda bir başka Portekiz takımı olan Rio Ave’de kiralık olarak forma giyen Tıknaz, sezonun başında Beşiktaş’a dönmüştü. Dönüşü sonrası, takımın kadrosunda yer bulmayı başardı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon, siyah-beyazlı takımda toplamda 17 resmi maçta görev alan 21 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asist ile dikkat çekici bir performans gösteriyor.