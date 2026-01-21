Beşiktaş’ta Demir Ege Tıknaz Transfer Görüşmeleri Başladı

besiktas-ta-demir-ege-tiknaz-transfer-gorusmeleri-basladi

SICAK GELİŞMELER BEŞİKTAŞ’TA

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Kayserispor’u son dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başaran Beşiktaş’ta gelişmeler yaşanıyor. Kulüp, orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz’ın Portekiz Ligi ekiplerinden Braga’ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na duyurdu. Yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz’ın, Portekiz’in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.” denildi.

GEÇEN SEZON RIO AVE’DE KİRALIK OYNADI

Tıknaz, geçtiğimiz sezonu Portekiz’in Rio Ave kulübünde kiralık geçirerek dikkatleri üzerine çekmişti. Genç futbolcu, sezonun başında Beşiktaş’a geri dönmüştü ve performansıyla göze çarpmayı başarmıştı.

SEZON BOYUNCA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 17 resmi maçta görev alan 21 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiliyor. Tıknaz, takımına katkı sağlamak için elinden geleni yapıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

