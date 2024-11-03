Beşiktaş’ta İmmobile Ve Topçu Şoku

SÜPER LİG’DE KASIMPAŞA MAĞLUBİYETİ

Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa’ya 3-1 yenilerek kötü bir sonuca imza attı. Maçta yaşanan olaylar, takımda Ciro Immobile ve Emirhan Topçu’nun sakatlıkları ile ilgili endişelere yol açtı. Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, karşılaşmanın 29. dakikasında Kasımpaşalı Barak’a yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırıldı. Bu sezon daha önce Sivas, Gaziantep ve Galatasaray maçlarında da sarı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Emirhan, haftaya Başakşehir maçında sahada olamayacak.

NUNO DA COSTA İKİ KARTLA OYUNDAN ATILDI

Kasımpaşa’da Nuno Da Costa, 65 ve 90+2. dakikada gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyundan çıkarıldı. Bu durum, Da Costa’nın Kayserispor ile oynanacak maçta yer alamayacağı anlamına geliyor. Takımlar arası mücadeleler, hem Beşiktaş hem de Kasımpaşa açısından önemli sonuçlara yol açtı.

Beşiktaş’ta ilk yarının sonlarına yaklaşırken Ciro Immobile, ağrılarının artması nedeniyle devre arasında yapılan kontroller sonucunda ikinci yarıda oyuna devam edemedi. İtalya asıllı futbolcunun yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu aldı. İmmobile’nin sağlık durumu, bugün yapılacak kontroller sonrasında netleşecek. Beşiktaş, bu konularla başa çıkmak için önümüzdeki maçlarda nasıl bir strateji izleyeceğini belirlemek durumunda kalacak.