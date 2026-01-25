Beşiktaş’ta Luis Henrique İçin Görüşmeler Yeniden Başladı

Beşiktaş’ta FUTBOLCU TRANSFERLERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Takımdan ayrılan futbolcularla birlikte yeni transfer çalışmaları hız kazanıyor. Siyah-beyazlılar, daha önce de gündemde olan ve Inter forması giymekte olan Luis Henrique için yeniden görüşmelere başladı.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun transferine yönelik Beşiktaş, Inter ile ilişkileri yeniden canlandırıyor. Beşiktaş’ın Henrique’yi satın alma opsiyonu ile kiralamayı istediği, buna karşın Inter’in anlaşmaya satın alma zorunluluğu maddesi eklemeye çalıştığı iddia ediliyor.

PERISIC TRANSFERİ ETKİLEYEBİLİR

Inter, PSV Eindhoven’da forma giymiş eski futbolcusu Ivan Perisic ile ilgileniyor. Perisic’in İtalyan kulübüne transferinin, Luis Henrique’nin de durumunu etkileyebileceği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Luis Henrique, bu sezon Inter forması ile 23 maçta sahada yer aldı ve 1 asist gerçekleştirdi. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak belirlenen Brezilyalı futbolcunun, kulübü Inter ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.