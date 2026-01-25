Suriye Ordusu’ndan PKK/SDG’ye Karşı Operasyonlar Başladı

Sıcak Saatler Komşu’da

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/SDG tarafından askeri entegrasyon amacıyla verilen sürenin sona ermesinin ardından operasyona başladı. Bu operasyon çerçevesinde ilk hedef Halep’te yıllardır örgüt işgali altında bulunan Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri oldu. Operasyon sonucunda bölge terör örgütünün işgalinden kurtulurken, faaliyetler Fırat Nehri’nin batısında yer alan Deyrizor ve Tabka ilçelerinden başlayarak Fırat’ın doğusuna ilerleyerek Rakka’ya kadar uzandı.

Ateşkes Durumu

20 Ocak tarihinde ilan edilen ateşkeste, Suriye ordusu YPG/SDG’ye 4 gün süre vermişti. Bu süre 24 Ocak akşamı saat 20:00’de sona erdi. İlerleyen saatlerde ateşkesin 15 gün daha uzatıldığı ve 23:00 itibariyle geçerli olacağı duyuruldu.

İnsani Koridor Açılıyor

Suriye resmi ajansı SANA’nın bildirdiğine göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, ilgili vilayetlerle işbirliği içinde iki insani koridor açıldığını açıkladı. İlk koridor, Haseke Valiliği ile yapılan koordinasyon dahilinde Rakka–Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınlarında oluşturuldu.

Acil ve Hassas Vakalara Yönelik

İkinci insani koridor ise Halep Valiliği ile sağlanan koordinasyon çerçevesinde, M4 karayolu üzerindeki Aynularab kavşağında, Nur Ali köyü civarında faaliyete geçti. Yetkililer, bu koridorların insani yardımların ulaştırılması ve acil insani durumların güvenli bir şekilde geçişi için tahsis edildiğini belirtti.

Anlaşmanın Detayları

Anlaşma çerçevesinde, Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, örgüt üyelerinin Fırat’ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak hemen Suriye hükümetine devredilmesi gibi hususlar yer aldı. Ayrıca, Haseke ilinde örgütün işgali altındaki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesine karar verildi. Enerji kaynakları ve sınır kapılarının da devlet kontrolüne girmesi öngörülüyor.