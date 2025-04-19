Beşiktaş’ta Masuaku Cezalı Kalacak!

BEŞİKTAŞ MAÇINDA ŞANSIZLIK

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, 1-0’lık bir galibiyet elde etti. Ancak, bu başarıya rağmen siyah-beyazlılar, Arthur Masuaku’nun aldığı sarı kart nedeniyle Hatayspor maçında önemli bir eksiklik yaşayacak.

MASUAKU’NUN CEZALI DURUMU

Maçta ilk 11’de yer alan Masuaku, karşılaşmanın ikinci yarısında Kubilay Kanatsızkuş ile yaşadığı bir gerilim sonucu sarı kart gördü. Bu, tecrübeli oyuncunun bu sezonki 8. sarı kartı oldu ve böylece cezalı duruma düştü. Masuaku, Beşiktaş’ın 33. hafta mücadelesinde Hatayspor’a karşı forma giyemeyecek.

Masuaku’nun cezalı duruma düşmesi Beşiktaş’ı zor durumda bırakacak ve takım, önemli bir oyuncusunu Hatayspor karşısında kaybetmiş olacak. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkacak.