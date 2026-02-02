Beşiktaş’ta Orkun Kökçü İle Başarı Yükselişi

Süper Lig’de 9 haftadır mağlup olmayan Beşiktaş’ta yükselen form grafiği ile dikkat çeken Orkun Kökçü, takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Benfica’dan döndükten sonra Türkiye’de kendine bir denge bulmaya çalışan 25 yaşındaki milli futbolcu, son haftalarda takımını sırtlayan performansıyla öne çıktı.

SON ÜÇ HAFTADA PERFORMANSINI ARTIRDI

İkinci yarının açılış maçında Kayserispor ile karşılaşan Orkun, uzatma dakikalarında El Bilal Toure’nin golüne asist yaparak katkı sağladı. Ayrıca, 2-2 sona eren Eyüpspor mücadelelerinde Beşiktaş formasıyla da ilk gol sevincini yaşadı. Maç sonrası, “İlk golümü attım, gerisi gelecek” ifadesiyle büyük bir özgüven ortaya koyan Orkun, sözlerini Konyaspor maçında da pekiştirdi.

Konyaspor karşılaşmasında mücadelenin her alanında varlık gösteren Kökçü, Cerny’nin skoru 1-1’e getiren golüne asist yaptı ve 77. dakikada attığı golle Beşiktaş’ın zafere ulaşmasına yardımcı oldu. Golün ardından formasını büyük bir coşkuyla ısırdığı an, geceye damgasını vuran bir görüntü haline geldi. Sosyal medya üzerinden de geniş yankı bulan bu kare, siyah-beyazlı ekip için sezonun en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda yer etti. Orkun’un Beşiktaş’a bağlılığını ve kazanmaya olan tutkusunu tüm netliğiyle gözler önüne serdi.