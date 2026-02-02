Beşiktaş’ta Orkun Kökçü Liderlik Üstleniyor

Beşiktaş, Süper Lig’de 9 hafta boyunca mağlup olmadan ilerlerken, form grafiği hızla yükselen Orkun Kökçü, takımın öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Benfica’da geçirdiği kariyerin ardından Türkiye’ye dönen 25 yaşındaki milli futbolcu, ilk haftalarda üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı ve özellikle son üç maçta Beşiktaş’ı sırtladı.

SON ÜÇ MAÇTAKİ BAŞARILARI

İkinci yarının ilk karşılaşmasında Kayserispor’a karşı, El Bilal Toure’nin uzatma dakikalarında attığı golün asistini gerçekleştiren Orkun, sonrasında 2-2 sonuçlanan Eyüpspor maçında Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti. Maç sonunda yaptığı, “İlk golümü attım, gerisi gelecek” açıklamasıyla güvenini gösteren Orkun, bu sözlerinin arkasını Konyaspor karşısında da doldurdu.

BİR YETENEK GÖSTERİSİ

Konyaspor maçında sahada her yerde görülen Orkun Kökçü, Cerny’nin skoru 1-1 yapmasına katkı sağlarken, 77. dakikada attığı golle Beşiktaş’a galibiyeti kazandıran isim oldu. Gol sonrası büyük bir hırsla formasını ısırarak yaşadığı an, gecenin simgesi haline geldi. Sosyal medya üzerinde büyük ilgi gören bu görüntü, siyah-beyazlılar açısından sezonun en ikonik anlarından biri olarak tarihe geçti. Orkun’un Beşiktaş’a olan bağlılığı ve kazanma tutkusu, bu kareyle net bir şekilde gözler önüne serildi.