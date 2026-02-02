Beşiktaş’ta Orkun Kökçü Liderlik Üstleniyor

besiktas-ta-orkun-kokcu-liderlik-ustleniyor

Beşiktaş, Süper Lig’de 9 hafta boyunca mağlup olmadan ilerlerken, form grafiği hızla yükselen Orkun Kökçü, takımın öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Benfica’da geçirdiği kariyerin ardından Türkiye’ye dönen 25 yaşındaki milli futbolcu, ilk haftalarda üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı ve özellikle son üç maçta Beşiktaş’ı sırtladı.

SON ÜÇ MAÇTAKİ BAŞARILARI

İkinci yarının ilk karşılaşmasında Kayserispor’a karşı, El Bilal Toure’nin uzatma dakikalarında attığı golün asistini gerçekleştiren Orkun, sonrasında 2-2 sonuçlanan Eyüpspor maçında Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti. Maç sonunda yaptığı, “İlk golümü attım, gerisi gelecek” açıklamasıyla güvenini gösteren Orkun, bu sözlerinin arkasını Konyaspor karşısında da doldurdu.

BİR YETENEK GÖSTERİSİ

Konyaspor maçında sahada her yerde görülen Orkun Kökçü, Cerny’nin skoru 1-1 yapmasına katkı sağlarken, 77. dakikada attığı golle Beşiktaş’a galibiyeti kazandıran isim oldu. Gol sonrası büyük bir hırsla formasını ısırarak yaşadığı an, gecenin simgesi haline geldi. Sosyal medya üzerinde büyük ilgi gören bu görüntü, siyah-beyazlılar açısından sezonun en ikonik anlarından biri olarak tarihe geçti. Orkun’un Beşiktaş’a olan bağlılığı ve kazanma tutkusu, bu kareyle net bir şekilde gözler önüne serildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Osmaniye Merkezli DEAŞ Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Üç ilde DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Gündem

Ticaret Bakanlığı’ndan Çocuklar İçin Tehlikeli Ürün Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, çocuklar için üretilen bir ürünün laboratuvar incelemeleri sonrası piyasadan toplatıldığını açıkladı. Ebeveynlerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Gündem

Kahramanmaraş’ta Bebeklere Şiddet Davasında Yeni Gelişmeler

Beş gün boyunca bir bebeği darbederek engelli kalmasına yol açan hemşirenin, başka bir bebeğe de saldırdığı ortaya çıktı. Hastanedeki güvenlik kameralarında bu görüntüler belgelendi.
Gündem

Grammy Ödüllerinde Öne Çıkanlar Açıklandı

Bu yıl 68'incisi gerçekleştirilen Grammy Ödülleri, 1957'den bu yana müzik dünyasında önemli bir yer tutmaya devam ederek birçok eseri ödüllendirdi.
Gündem

Antalya’da Hortumun Ardından Enkaz Temizleme Çalışmaları Başladı

Hortum nedeniyle zarar gören teknelerin kaldırılmasına yönelik temizlik çalışmaları başladı. Ayrıca, tarım ve orman alanlarında biriken su hala çekilmedi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.