Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’ye Yüksek İlgi Devam Ediyor

Beşiktaş’ın YILDIZI ORKUN KÖKÇÜ’YE İLGİ ARTIYOR

Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Orkun Kökçü, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 30 milyon euro karşılığında Benfica’dan transfer ettikleri 25 yaşındaki yıldız futbolcunun, Inter, Liverpool ve Newcastle United gibi büyük kulüplerin ilgisini geri çevirdiği biliniyor.

YENİDEN ARTAN İLGİ

Sezonun sonlarına yaklaşıldıkça, Beşiktaş’ın kaptanına olan ilgi tekrar gündeme gelmiş durumda. Milli futbolcunun eski teknik direktörü Arne Slot’un Feyenoord’daki ilgisi de devam ediyor.