Beşiktaş’ta Park Halindeki Araçlarda Yangın Çıktı

besiktas-ta-park-halindeki-araclarda-yangin-cikti

İSTANBUL’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulusoy Sokak’ta park edilen bir otomobilde, henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Alevlerin sıçraması sonucu yangın, otomobilin yanında bulunan üç aracı da etkisi altına aldı.

OLAY YERİNE KRİTİK MÜDAHALE

Yangın ihbarının alınmasının ardından, kısa süre içinde olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, olayda hasar gören araçlar bulunduğu belirtildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak araştırmalar devam ediyor. Olayla ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası Başlıyor

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmasında, aralarında CHP'li belediye başkanlarının da yer aldığı 200 sanık yarın mahkemeye sevk edilecek ve cezaları belirlenecek.
Gündem

Time Dergisinden İran Protestolarında 30 Bin Ölü İddiası

İran'daki aşırı enflasyona karşı düzenlenen sokak gösterilerinde 30 bin ölüm olduğu iddiaları gündeme geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, bu konuda açıklama yaptı.
Gündem

DEM Parti Üyelerinden Saç Örme Eylemi Başlatıldı

Suriye'de bir terör örgütü üyesinin saçının kesilmesine tepki olarak başlatılan "saç örme" akımına katılan Kocaeli'deki bir hemşire, paylaştığı videonun ardından gözaltına alındı.
Gündem

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 9 İl Sarı Kodda

Meteoroloji, İstanbul ve çevresinde sağanak yağışlar için sarı alarm verdi. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış ve fırtına riski bulunuyor.
Gündem

Bayram İkramiyesi İçin Yasal Düzenleme Yolda

Asgari ücret ve emekli maaşları artarken, 17.7 milyon emeklinin bayram ikramiyesi için bekleyişi sürüyor. İkramiyenin miktarı ve alacak kişiler merakla bekleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.