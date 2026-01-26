Beşiktaş’ta Park Halindeki Araçlarda Yangın Çıktı

İSTANBUL’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulusoy Sokak’ta park edilen bir otomobilde, henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Alevlerin sıçraması sonucu yangın, otomobilin yanında bulunan üç aracı da etkisi altına aldı.

OLAY YERİNE KRİTİK MÜDAHALE

Yangın ihbarının alınmasının ardından, kısa süre içinde olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, olayda hasar gören araçlar bulunduğu belirtildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak araştırmalar devam ediyor. Olayla ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.