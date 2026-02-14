Beşiktaş’ta Park Yeri Kavgası Kanlı Olayla Sonuçlandı

Olay Yeri Kavgasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Beşiktaş’ta bir araç park yeri yüzünden meydana gelen kavga sonucunda bir kişi tabancayla öldürüldü. Olayda, ölen kişinin akrabaları tarafından darp edilen şüpheli de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Dikilitaş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, F.T. (70) ile E.Ş. (67) arasında park etme sorunu nedeniyle tartışma başladı. İkili arasındaki gerginlik büyüyünce E.Ş, silahla ateş açarak F.T’yi yaraladı. Olayın ardından F.T’nin yakınları, E.Ş’yi darp ederek olaya müdahil oldu.

Olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, silahla yaralanan F.T. ile darp edilen E.Ş’yi ambulanslarla hastaneye sevk etti. F.T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, darp olayına karışan 2 kişiyi “kasten yaralama” suçlamasıyla gözaltına aldı; ancak işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Şüpheli E.Ş’nin hastanede tedavi süreçlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, E.Ş’nin darp edilme anı bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.