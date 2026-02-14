Beşiktaş’ta Park Yeri Kavgasında Tabancalı Cinayet

besiktas-ta-park-yeri-kavgasinda-tabancali-cinayet

Beşiktaş’ta OLAYLI PARK KAVGASI: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Dikilitaş Mahallesi’nde meydana gelen bir araç park yeri anlaşmazlığında bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, 70 yaşındaki F.T. ile 67 yaşındaki E.Ş. arasında çıkan tartışma ile başladı. Araç park etme meselesi yüzünden başlayan münakaşa, daha sonra E.Ş’nin silahla ateş açmasıyla büyüdü ve F.T.’yi yaraladı.

Olayın ardından F.T.’nin yakınları duruma müdahale ederek E.Ş.’yi darbetmeye başladı. İhbarın ardından olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırmak için seferber oldu. Ancak, F.T.’nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

KAVGA SONRASI GÖZALTI

Polis, olayla ilgili olarak “kasten yaralama” suçundan iki şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişilerin işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayın diğer şüphelisi E.Ş.’nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Öte yandan, E.Ş.’nin F.T.’nin akrabaları tarafından darp edilmesi, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

