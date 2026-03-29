Beşiktaş’ta Sadio Mane İçin Gelişmeler Hız Kazandı

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden hız veren Beşiktaş, önemli bir anlaşmaya imza atabilir. Birçok ünlü futbolcuyla temas kurmak isteyen siyah-beyazlıların öncelik listesinde Sadio Mane’nin yer aldığı iddia ediliyor. Süper Lig temsilcisi, bu transfer sürecinde önemli bir aşama kaydetmeyi başarmış durumda.

SADIO MANE İÇİN DEMBA BA DEVREYE GİRDİ

Haber kaynaklarına göre, Sadio Mane’yi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi, eski futbolcusu Demba Ba’dan destek alıyor. Demba Ba’nın Mane ile yaptığı görüşmelerde, Beşiktaş’ı övdüğü ve futbolcunun olumlu yönde bilgi almasını sağladığı bildirildi. Bunun yanı sıra, 34 yaşındaki dünya yıldızının menajerine Beşiktaş ile görüşmek üzere yetki verdiği belirtiliyor.

SERGEN YALÇIN BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Sergen Yalçın’ın da Sadio Mane ile yapmış olduğu görüntülü görüşmede, futbolcuya “Seni bu takımın lideri olarak görmek istiyorum. Şampiyonluk yolunda senin tecrübene ve enerjine ihtiyacım var.” dediği ifade ediliyor. Mane’nin Yalçın ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra aldığı diğer teklifleri beklemeye aldığı ve Beşiktaş’ın proje teklifine hayran kaldığı bilgileri yer almakta.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN AYINDA BİTECEK

2023 sezonundan bu yana Suudi Arabistan’da Al Nassr takımında mücadele eden Sadio Mane’nin mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek. Bu sezon 26 maça çıkan Senegalli futbolcu, 10 gol ve 7 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.