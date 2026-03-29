Kenan Yıldız Dünyanın En Değerli 23 Yaş Altı Futbolcusu

Kenan Yıldız, Juventus’ta sergilediği etkileyici performansıyla önemli bir başarıya imza attı. Genç futbolcu, İsviçre merkezli bağımsız bir araştırma merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, dünyanın en güçlü 10 kulübünde forma giymeyen oyuncular arasında en değerli 23 yaş altı futbolcusu unvanını kazandı.

KENAN YILDIZ’A YÜKSEK DEĞERLENDİRME

Kenan Yıldız’ın bonservis değeri, listede 133 milyon euro olarak belirlendi. Bu bedelin, oyuncunun bonusları ve transfer hakları dahil olmak üzere tüm değerini kapsadığı vurgulandı.

LISTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Listede 2. sırada Inter’den Francesco Pio Esposito, 95 milyon euro değeriyle yer aldı. Ayrıca, 3. sırada Leipzig’den Fildişi Sahilli futbolcu Yan Diomande, 84 milyon euro ile kendisine yer buldu.