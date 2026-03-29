Kenan Yıldız Dünyanın En Değerli 23 Yaş Altı Futbolcusu

Kenan Yıldız, Juventus’ta sergilediği etkileyici performansıyla önemli bir başarıya imza attı. Genç futbolcu, İsviçre merkezli bağımsız bir araştırma merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, dünyanın en güçlü 10 kulübünde forma giymeyen oyuncular arasında en değerli 23 yaş altı futbolcusu unvanını kazandı.

KENAN YILDIZ’A YÜKSEK DEĞERLENDİRME

Kenan Yıldız’ın bonservis değeri, listede 133 milyon euro olarak belirlendi. Bu bedelin, oyuncunun bonusları ve transfer hakları dahil olmak üzere tüm değerini kapsadığı vurgulandı.

LISTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Listede 2. sırada Inter’den Francesco Pio Esposito, 95 milyon euro değeriyle yer aldı. Ayrıca, 3. sırada Leipzig’den Fildişi Sahilli futbolcu Yan Diomande, 84 milyon euro ile kendisine yer buldu.

Fenerbahçe Opet Final Serisine Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 85-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Beşiktaş’ta Sadio Mane İçin Gelişmeler Hız Kazandı

Beşiktaş, Sadio Mane transferi için önemli bir adım atarak eski oyuncusu Demba Ba'yı sürece dahil etti ve teknik direktör Sergen Yalçın, Mane ile de iletişim kurdu.
Hava Koşulları Nedeniyle Uçuş İptalleri Sürüyor

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 76 seferi iptal etti. AJet ise 51 seferin iptal olduğunu bildirdi. Uçaklar yönlendirildi.
Fransız Komünist Partisi’nden Sezen Aksu Vurgusu

Fransız Komünist Partisi, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi ve 400'den fazla belediyeyi yönetmeye devam ettiklerini duyurdu. Parti, sosyal medyada Sezen Aksu’nun bir şarkısını paylaştı.
İran’dan ABD’nin Gizli Saldırı Planları İddiası

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin müzakereleri sürdürdüğünü belirtirken, gizli kara saldırıları planladığını öne sürdü. Ordularının bu harekâta hazır olduğu ifade edildi.