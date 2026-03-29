Fransız Komünist Partisi’nden Sezen Aksu Vurgusu

Fransız Komünist Partisi, ülkede 400’den fazla belediyenin komünist belediye başkanları tarafından yönetildiğini duyurdu.

SEZEN AKSU ŞARKISI YER ALDI

Açıklamada, ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun ‘Bir Çocuk Sevdim’ isimli parçasının paylaşımda bulunduğu kaydedildi.

Bu kapsamda, binlerce partilinin belediye meclislerinde aktif olarak görev aldığı ifade edildi. Temsilcilerin, geniş katılımlı çoğunluklar içinde ya da muhalefet pozisyonunda yer alarak yerel yönetimlerde etkili bir rol üstlendiği belirtildi.

KAMU YARARI VURGUSU

Yerel yönetimlerdeki kadroların, kamu yararı doğrultusunda sorumluluk aldığı vurgulandı. Ayrıca, yerel hizmetlerin korunmasının ve dayanışmacı kamu politikalarının hayata geçirilmesinin yurttaşlara en yakın düzeyde çözüm sunduğu ifade edildi.

SOLUN İKİNCİ BÜYÜK GÜCÜ

Seçim sonuçlarını ele alan parti, seçilmiş temsilci sayısı bakımından sosyalist kesimin ikinci büyük siyasi gücü olmaya devam ettiğini açıkladı. Bu durumun, geleceğe dair politikaların inşası ve yurttaşların korunması için önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi.

