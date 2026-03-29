Fransız Komünist Partisi’nden Sezen Aksu Vurgusu

fransiz-komunist-partisi-nden-sezen-aksu-vurgusu

Fransız Komünist Partisi, ülkede 400’den fazla belediyenin komünist belediye başkanları tarafından yönetildiğini duyurdu.

SEZEN AKSU ŞARKISI YER ALDI

Açıklamada, ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun ‘Bir Çocuk Sevdim’ isimli parçasının paylaşımda bulunduğu kaydedildi.

Bu kapsamda, binlerce partilinin belediye meclislerinde aktif olarak görev aldığı ifade edildi. Temsilcilerin, geniş katılımlı çoğunluklar içinde ya da muhalefet pozisyonunda yer alarak yerel yönetimlerde etkili bir rol üstlendiği belirtildi.

KAMU YARARI VURGUSU

Yerel yönetimlerdeki kadroların, kamu yararı doğrultusunda sorumluluk aldığı vurgulandı. Ayrıca, yerel hizmetlerin korunmasının ve dayanışmacı kamu politikalarının hayata geçirilmesinin yurttaşlara en yakın düzeyde çözüm sunduğu ifade edildi.

SOLUN İKİNCİ BÜYÜK GÜCÜ

Seçim sonuçlarını ele alan parti, seçilmiş temsilci sayısı bakımından sosyalist kesimin ikinci büyük siyasi gücü olmaya devam ettiğini açıkladı. Bu durumun, geleceğe dair politikaların inşası ve yurttaşların korunması için önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, “Seçimlerin ardından Fransız Komünist Partisi (PCF), seçilmiş temsilci sayısı bakımından ülkede solun ikinci büyük siyasi gücü olmayı sürdürüyor. Bu durum, geleceği inşa etmek ve yurttaşları korumak adına önemli bir güç olarak öne çıkıyor” denildi.

Gündem

Fenerbahçe Opet Final Serisine Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 85-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Gündem

Beşiktaş’ta Sadio Mane İçin Gelişmeler Hız Kazandı

Beşiktaş, Sadio Mane transferi için önemli bir adım atarak eski oyuncusu Demba Ba'yı sürece dahil etti ve teknik direktör Sergen Yalçın, Mane ile de iletişim kurdu.
Gündem

Hava Koşulları Nedeniyle Uçuş İptalleri Sürüyor

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 76 seferi iptal etti. AJet ise 51 seferin iptal olduğunu bildirdi. Uçaklar yönlendirildi.
Gündem

Kenan Yıldız Dünyanın En Değerli 23 Yaş Altı Futbolcusu

Serie A'da Juventus'la başarılar elde eden Kenan Yıldız, dünya çapında 23 yaş altı en değerli futbolcu unvanını kazandı. Başarıları dikkat çekiyor.
Gündem

İran’dan ABD’nin Gizli Saldırı Planları İddiası

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin müzakereleri sürdürdüğünü belirtirken, gizli kara saldırıları planladığını öne sürdü. Ordularının bu harekâta hazır olduğu ifade edildi.