Hava Koşulları Nedeniyle Uçuş İptalleri Sürüyor

Kentte etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran yağışlar nedeniyle görüş mesafesi düştü, bu durum hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

UZUN HAVADA KALAN UÇAKLAR

Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçakların uzun süre havada tur atmasına neden oldu. Yakıt durumları dolayısıyla bazı uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi. Pegasus ve AJet hava yollarına ait çok sayıda uçak, İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı.

SEFER KISITLAMASI DUYURULDU

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi’nin yaptığı açıklamada, bugün ve yarın için sefer kısıtlaması kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde yaşanan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29 Mart ile 30 Mart tarihlerinde uçuş iptalleri yapılacaktır. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili hava yolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.

PEGASUS’TAN İPTAL AÇIKLAMASI

Şirketten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan uçuş kısıtlama kararı doğrultusunda, bugün planlanan seferlerde aksaklıklar olduğu, 76 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Olumsuz hava koşullarının sürmesi halinde yeni iptallerin ve yönlendirmelerin olabileceği ifade edildi.

AJET’TEN İPTAL DUYURUSU

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ait 51 seferin iptal edildiğini duyurdu. Yolculara seferleriyle ilgili son durumu kontrol etmeleri uyarısında bulunan Yeşilkaya, “Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden, 29 Mart Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferimiz iptal edilmiştir. 11 seferimiz de başka havalimanlarına yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni iptaller ve yönlendirmeler olması söz konusudur. Uçuş emniyetinden ödün vermeden operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Misafirlerimize gerekli bilgilendirme iletişim kanallarımızdan yapılmaktadır.” şeklinde konuştu.