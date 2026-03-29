Fenerbahçe Opet Final Serisine Galibiyetle Başladı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, play-off final serisinde yüz yüze geldi.
İLK ÇEYREKTE FENERBAHÇE ÖNDE
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk çeyreğinde, sarı-lacivertliler 18-17’lik skor ile önde tamamladı.
İKİNCİ ÇEYREKTE ETKİLİ PERFORMANS
İkinci çeyrekte üstün oyun sergileyen ev sahibi ekip, ilk yarıyı 39-31’lik sonuçla kapattı.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI
Fenerbahçe Opet, üçüncü çeyrek boyunca Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında farkı artırarak, son çeyreğe 71-48 önde girdi.
SON ÇEYREKTE GALİBİYET
Karşılaşmanın son çeyreği, sarı-lacivertlilerin 85-70’lik üstünlüğü ile sona erdi ve Fenerbahçe Opet, final serisinde 1-0 öne geçmiş oldu.
ŞAMPİYONLUK İPİNİ KAPMAK İÇİN YARIŞ
Final serisindeki ev sahibi avantajıyla Fenerbahçe, 3 galibiyet elde eden takımın 2025-2026 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleneceği mücadeleye devam ediyor.