Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan Kadro Temizliği Operasyonu

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesinde kadroda önemli bir değişiklik yapılması gündemde. Teknik ekibin raporu doğrultusunda, geri dönmesi beklenen kiralık futbolcularla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Yapılan planlama neticesinde, tam 9 oyuncunun yeni sezon kadrosuna giremeyeceği kesinleşmiş durumda.

KİRALIK OYUNCULARA “KULÜP BULUN” TALİMATI

Sergen Yalçın ve yönetim kurulu arasındaki toplantı sonucunda, ismi geçen kiralık oyuncuların menajerleri kulübe çağrıldı. Beşiktaş, Al Musrati, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Jean Onana, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi’den yeni kulüpler bulmalarını talep etti. Bu isimlerin yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmeyeceği netleşti.

MUCI’NİN GELECEĞİ TRABZONSPOR’A BAĞLI

Kiralık gönderilen oyuncular arasında en çok dikkat çeken isim Ernest Muci oldu. Trabzonspor çatısı altında bu yıl gösterdiği performansla adından söz ettiren Arnavut futbolcu, 33 maçta 14 gol ve 8 asistle önemli bir başarıya imza attı. Bordo-mavili kulübün, Muci’nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Eğer bu opsiyon değerlendirilirse, Muci’nin Beşiktaş’a dönmesi söz konusu olmayacak.

